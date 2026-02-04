Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor maçı A Spor canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda zirve mücadelesi veren Galatasaray, bu akşam evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği "Galatasaray maçı hangi kanalda?" sorusu yanıt buldu. İşte zorlu mücadelenin saatine, hakemine ve şifresiz yayın bilgilerine dair tüm ayrıntılar...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor. RAMS Başakşehir ve Fethiyespor engellerini aşarak 6 puan toplayan Aslan, bu akşam Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

RAMS Park’ta oynanacak bu kritik müsabaka A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler A Spor’un güncel frekanslarını kullanabileceği gibi, dijital mecralardan da A Spor internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı takibi gerçekleştirebilecek.

Teknik direktör Okan Buruk, yoğun maç trafiği nedeniyle kadroda rotasyona hazırlanırken sakatlık haberleri planları bozdu. UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Manchester City maçında sakatlanan Leroy Sane, sağ ayak bileğindeki bağ yırtığı nedeniyle bu akşam sahada olamayacak. Ayrıca Fethiyespor maçında sakatlık yaşayan Arda Ünyay da kadroda yer almayan bir diğer isim.

