İspanyol teknik adam, Premier Lig'de bu ödülü üst üste dördüncü kez kazanan ilk isim oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, ayın teknik direktörü seçildi.



Aralık ayında Manchester ekibiyle çıktığı yedi maçta altı galibiyet, bir beraberlik elde eden İspanyol çalıştırıcı, üst üste dört kez bu ödüle layık görülen ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.



Tottenham'ın İngiliz yıldızı Harry Kane, ayın futbolcusu ödülünü alırken, Bournemouth forması giyen Jermain Defoe'nun Crystal Palace'a attığı gol de aralık ayının golü seçildi.