İzmir’in Urla İlçesi, Gülbahçe Körfezinde balıkçılar yasa dışı yollarla toplanan patlıcan avından çok rahatsız. Algarna yöntemi ile toplanan Deniz Patlıcanları Deniz dibinde bulunan bütün canlılara zarar veriyor

İzmir’in Urla İlçesinde Gülbahçe körfezinde avlanan balıkçıların ağları parçalanmış durumda.



Ağların parçalanmasına sebep ise bölgede yetişen Deniz Patlıcanı avında kullanılan Algarna avlanma metodu.



Algarna avlanma yöntemi bir çeşit dip trolüne benziyor. Denizin dibine kadar inen Algarna, deniz dibinde ne var ne yoksa ağın içine alıyor. Klasik yöntemlerle ağını denize atan balıkçıların ağlarını da parçalıyor.



Gülbahçe ve Balıklıoava Mahallelerinde yaşayan balıkçılar körfezlerinde yapılan yasadışı Deniz Patlıcanı için büyük mücadele veriyorlar.



Balıklıoava Su ürünleri Koperatifi Başkanı ve Mahalle Muhtarı Akın Yılmaz, algarna yöntemi ile avlanmanın yasak olduğunu söyledi.



Gülbahçe Su Ürünleri Koperatifi Başkanı Alaaddin Bulut da mevcut yasaların Algarna tipi avlanmanın önlenmesi için yeterli olmadığını söyledi.



Balıkçılar, bu sorunun Deniz Bakanlığının kurulması ve yasaların yeniden düzenlemesiyle çözümleneceğini savunuyor.



HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ



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