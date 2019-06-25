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Gulbrandsen, Medipol Başakşehir için İstanbul'da

Sağlık kontrolünden geçirilen Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'in transferi için son görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Gulbrandsen, Medipol Başakşehir için İstanbul'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, İstanbul'a gelen 26 yaşındaki golcü oyuncu, sağlık kontrolünden geçirildi.

Transfer için son detayların görüşüldüğü Gulbrandsen'le 3 yıllık sözleşme imzalanmasının planlandığı bildirildi.

Gulbrandsen, son olarak Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'da forma giydi. Red Bull Salzburg ile geçtiğimiz sezon ligde 23 maça çıkan Norveçli oyuncu, 7 kez fileleri havalandırdı.

Turuncu-lacivertli kulüp, golcü futbolcuları Emmanuel Adebayor ve Riad Bajic ile yollarını ayırmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Medipol Başakşehir
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