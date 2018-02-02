Gümüşhanespor, teknik direktör Güvenç Kurtar ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor, teknik direktör Güvenç Kurtar ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



Kulübün, Tekke Köyü Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp başkan yardımcısı İsmet Çakmak ve yönetici Fazıl Ceylan'ın katıldığı törende, Kurtar sözleşmeye imza attı.



Güvenç Kurtar, yaptığı açıklamada, hedefinin Gümüşhanespor'u şampiyon yapmak olduğunu kaydetti.