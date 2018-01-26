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Gümüşhanespor Ziya Doğan ile anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider durumda bulunan Gümüşhanespor'da teknik direktörlüğe Ziya Doğan getirildi.

Gümüşhanespor Ziya Doğan ile anlaştı

 TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider durumda bulunan Gümüşhanespor'da teknik direktörlüğe Ziya Doğan getirildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziya Doğan ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Ziya Doğan'ın teknik direktör olarak kulübe kazandırılmasında emeği geçen Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhanespor Onursal Başkanı ve AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ile katkıda bulunanlara teşekkür edilen açıklamada, Gümüşhanespor'un 28 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Konya Anadolu Selçukluspor müsabakasına takımın başında antrenör Mutlu Dervişoğlu'nun yer alacağı bilgisi paylaşıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ziya doğan #Gümüşhanespor
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