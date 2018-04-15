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Gündüz: Hedefimiz 40 puanın üzerine çıkmak

Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Gündüz, "Dün oynanan karşılaşmayı kazansaydık, gelecek haftalara daha rahat girecektik ama olmadı." dedi.

Gündüz: Hedefimiz 40 puanın üzerine çıkmak

Evkur Yeni Malatyaspor'un asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig'i 40 puanın üzerinde tamamlamak istediklerini söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettikleri Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldıklarını belirtti.

Maçın son saniyelerinde 3 puanı kaçırdıklarını ve berabere kaldıklarını ifade eden Gündüz, iki takımın da güzel bir futbol sergilediğini dile getirdi.

Gösterdikleri performanstan dolayı futbolcuları kutlayan Gündüz, "Hedefimiz 40 puanın üzerine çıkmak. Dün oynanan karşılaşmayı kazansaydık, gelecek haftalara daha rahat girecektik ama olmadı. Her şeyin hayırlısı olsun. Güzel bir maçta son saniyede yediğimiz golle 1 puan aldık. Biz 40 puan üzerine çıkma hedefimizi gerçekleştireceğiz inşallah. Ondan sonra da yeni sezon hazırlıklarımıza başlayacağız." diye konuştu.

Gündüz, Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımı yalnız bırakmayan taraftarlara ayrıca teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #malatyaspor
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