Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, "İyi bir akşam oldu. Beraberliğin avantaj olacağı maçtan 3 puanla ayrıldık." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Monaco maçını 2-1 kazanarak, gruptan çıkma adına önemli bir avantaj yakaladıklarını söyledi.

Monako'daki II. Louis Stadı'nda oynanan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, "İyi bir akşam oldu. Beraberliğin avantaj olacağı maçtan 3 puanla ayrıldık. Hak ettiğimiz sonucu oyunumuzun karşılığı olarak aldık." dedi.

Kaliteli ve önemli oyuncularının üzerine düşen görevi yerine getirdiğini aktaran deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Maçta 1-0 geriden geldik ama oyun disiplinimizi bozmadan oynadık. Sürekli kontrollü ve konsantrasyonumuz üst seviyedeydi. 2-1 öne geçtik. Şansımız daha fazla oldu çünkü çok çalıştık. Kaliteli ve önemli oyuncularımızın görevlerini iyi yaptığını düşünüyorum. Grupta şansımız biraz daha arttı ama hiçbir garantisi yok. En avantajlı takım biziz. Bugün kaybeden Monaco'nun bile 9 puan alması durumunda gruptan çıkma şansı var. Kendi sahamızda berabere kalır veya kazanırsak mutlaka çıkacağımızı düşünüyoruz."

Monaco'nun yetenekli, iyi ve genç oyuncuları olduğuna değinen Güneş, "Rakibin gelecekte daha iyi olacağını düşünüyorum. Tecrübemiz ve aklımızla maçı kazandık." ifadelerini kullandı.



"Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak"

Şenol Güneş, her maçı ayrı düşündüklerini anlatarak öncelikli hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

İşlerini iyi yapmaya çalıştıklarını anlatan Güneş, "Her maçta doğruları yaparak kazanmak istiyoruz. Öncelikle gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Adım adım gitmek istiyoruz. Zirveye çıkmanın tek yolu merdiven basamaklarını tek tek çıkmaktır. Ülkemizde biraz hızlı gideriz veya tam tersine biraz tökezleyince her şeyi yıkarız diye korkum var. Onu bertaraf etmeye çalışıyoruz. Kalitemiz, oyuncu yeteneklerimiz nereye varacağımızı gösterecektir." şeklinde görüş belirtti.

Karşılaşmada attığı 2 golle galibiyette önemli rol alan Cenk Tosun'un performansını değerlendiren siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, "Cenk, sadece çalışmanın karşılığını alıyor. Çalışan ve iyi niyetli olan insana Allah yardım eder. Kazandıklarınızı yeterli görürseniz her zaman kaybedebilirsiniz. İşin başında biri olarak inşallah üzerine koyarak devam eder." diye konuştu.



"Onların istemediği oyuncularla, onlarla yarışmak istiyoruz"

Şenol Güneş, Avrupa kulüplerinin yaptığı yatırımlara değinerek, "Onların istemediği oyuncularla, onlarla yarışmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'de futbolun kalitesinin düşürüldüğünü savunan Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbol bir keyif oyunu. İzleyenlerin ve oynayanların keyif alması gerekiyor. Büyük paraların döndüğü piyasada seyircilere daha güzel futbol izlettirmek istiyoruz. Biz, sürekli saha dışındaki kavgalarla futbol kalitesini düşürüyoruz. Burada aklımızda sadece futbol oynamak vardı. Bizde saha zemini, malzemesi, hakemi, oyuncusu, medyası, tribünü gibi çok konu var. Monaco, geçen sezonun şampiyon takımı, aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldular. Oyuncularını satarak 100 milyon avroluk yatırım yaptılar. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktıktan sonra ilk maçta elenirsek farklı olacak. Yaptığımız yatırımlar var ama bu bile yetmez. Beşiktaş, Türkiye'deki şartlara göre en iyisini yapmasına rağmen hala Avrupa'daki kulüplerin yapısının gerisindeyiz. Biz, 5 milyona aldığımız oyuncudan çok büyük başarılar bekliyoruz. 20-30 milyonluk oyuncu aldığımız zaman Şampiyonlar Ligi'ni falan hepsini almak istiyoruz."



Monaco cephesi

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ise kendileri açısından zor bir maç olduğunu söyledi.

Müsabakayı değerlendiren Portekizli teknik adam, "Çok zor bir maç oldu. Kendi sahamızda önemli bir maçta oyuncular ellerinden geleni yaptı. İlk yarıyı iyi geçirdik ama ikinci yarıda çok şanssızlık yaşadık." diye konuştu.

Gruptan çıkma şansları olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Jardim, "Zor bir durumdayız ama imkansız değil. Kazanmamız gerekiyor. Lig maçını geçirdikten sonra Beşiktaş ile yapacağımız ikinci maç için konsantre olacağız." ifadelerini kullandı.

Son 4 maçta kaybettiklerini hatırlatan Leonardo Jardim, "Kaybettiğimiz maçlar, takımın performansıyla ilgili değil. Sadece şanssızlık yaşadık. Bugün yediğimiz golleri de şanssızlık olarak nitelendiriyorum." şeklinde görüş belirtti.