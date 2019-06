A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş, "Kaybettik, üzgünüz. 2020 Avrupa Şampiyonası'na yine katılacağımızı söyleyebiliriz." dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay yıldızlı ekibin 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'ya 2-1 yenildiği maçta tüm oyuncularının galibiyet için elinden geleni yaptığını, kaybettikleri için üzgün

Güneş, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, "Kaybettik, üzgünüz. 2020 Avrupa Şampiyonası'na yine katılacağımızı söyleyebiliriz. Öyle bir takım olduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Şenol Güneş, İzlandalı bir gazetecinin, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'ya gelişi sırasında havalimanında yaşananların kendilerini olumsuz etkileyip etkilemediği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bugün sahada oynanan futbola bakmamız lazım. Biz buraya yorgun ama umutlu geldik. İlk yarı 30 dakika dışında daha iyiydik, ilk 30 dakika tedirgin oynadık. Onlar da kontrollü başlamıştı iki duran topla lehine çevirdi. Oyunun tamamına baktığınız zaman kazanmak için tüm oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Kaybettik üzgünüz. 2020 Avrupa Şampiyonası'na yine katılacağımızı söyleyebiliriz. Öyle bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Diğer konularla ilgili daha konuşacak bir şey yok, dün konuşmuştuk, kim yapmışsa onlara sorun."



"Fransa'yı değil de İzlanda'yı yenseydik daha iyi olurdu"

Güneş, dokuzar puana sahip Fransa, İzlanda ve Türkiye arasında yarışın süreceğinin altını çizerek "Bu bir maraton. Grupta Fransa, İzlanda ve Türkiye yarışta olacak gibi görülüyor. Fransa daima favori, dolayısıyla rakibimiz İzlanda. Tersi bir sonuç olsaydı Fransa'yı değil de İzlanda'yı yenseydik daha iyi olurdu. Fikstür elimizde değil, Fransa'dan sonra burada oynadık. Bu şartlara rağmen 30 dakikadan sonra geçen sürede tüm oyuncular gayretliydi. Son bölümde oyuncuların temposu düşmeye başladı, ofansta gole ihtiyacımız vardı. Rakip de aldığı puanla yarışa ortak oldu. Beraberlik ya da galibiyet lehimize olacaktı." ifadelerini kullandı.



Şenol Güneş, takımdaki sakatlıkların da kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakatlıklar sıkıntı ama üç günde bir maç oynamak da sıkıntı. Sakatlıktan gelip oynayan oyuncu da oynayamayabilirdi. Hakan sakatlıktan sonra geldi, çalıştı gayret etti ama etkili olamadı. Onlara bakarak takımı değerlendirip olumsuz bakmak istemiyorum. Tamamına bakarsak onlardan kötü takım değiliz daha iyi takımız. Onun için deplasmandan maç fikstürünün çıkması, seyahatin olması, aynı zamanda duran toptan gol yememiz... Çalışma süremiz kısaydı ama kısmen Antalya'da çalışmıştık, seken top sonrasında ikinci topta hamle yapmamız gerekti. Ortada kalan toplarda eksik kaldık, zaten boy olarak avantajları vardı, takipte de avantajları oldu orada eksik kaldık bu da skora yansıdı."

Şenol Güneş hakemle ilgili konuşmanın ve mazeret aramanın doğru olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kendi işimize bakacağız, devam edeceğiz. Kendimize güveniyoruz, bugün kaybettik, üzgünüz ama yarış devam edecek. Karttı zamandı, bunlar hepsi tartışılır. Aslında iki şey var, savunmayı daha iyi yapıp oynamaya çalışan bir takım var karşınızda. Biz birinci bölgede pas yaparken onlar basmıyordu, merkezde top kazanıp, kaybettiğimiz toplardan sonra atak yapmaya çalıştılar. Ve bunları da duran topa çevirmeye çalıştılar. Bunda da bayağı bir tecrübeliler, sahada maçı kazanmak için her yolu değerlendirmeye çalışan bir rakip. Zaman geçirmeyi, faul kazanmayı çok iyi yapıyorlar, bunu bildiğimiz halde maalesef başarısız olduk. Üç gün önce Fransa'da da uzun oyuncular vardı ama orada başarılıydık. Burada seken topları kovalamada sıkıntımız oldu. Bu başarısızlığımız skora yansıdı. Ucuz toplar kaybettik. Ara pasları ikiye birleri iyi yapmamız lazımdı, onda eksik kaldık. Onlar da oyunu bozmaya çalıştılar ve başarılı oldular."

"Defansif olarak Kaan'ı ortaya alıp, Çağlar'ı oynatabilirdik o da bize çok defansif gelebilirdi. Hava toplarında etkili olabilirdik." diyen Güneş, "Yediğimiz gollerde zaafa düştük. Diğeri de defansif değil ama ofansif kullanabileceğimiz oyuncularımız vardı. Oğuzhan, Deniz vardı... Sakatlıklar üst üste gelince tarz olarak Okay, Mahmut, Dorukhan gibi oyuncularımızın sayısı azaldı. Dün akşamki idmanda Mahmut çıktı, hatta Dorukhan'ın da sıkıntısı vardı ama oynamasına mani değildi onunla başladık. Futbolun içinde sakatlıklar var." diye konuştu.



"Bugün 3 puan aldığımız için çok mutluyuz"

İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamren, Türkiye'yi 2-1 mağlup ettikleri 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu dördüncü maçına ilişkin, "Bugün 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Üç takım da 9 puana geldi. İlk yarıda gerçekten çok iyi oynadık." dedi.

Hamren, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle ilk yarıda çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını dile getirdi.

İlk yarıda birçok şans yakaladıklarını ve üçüncü golü de atabilecekleri fırsatları değerlendiremediklerini ifade eden Hamren, "Kontrataklarla başka goller de bulabilirdik. Güçlü bir defans yaptık, bu rakibin ataklarına atılan bir tokat gibiydi. İkinci yarıyı iyi yönettik, zekice oynadık. Birlikte güçlü kaldık. Maçı aldık, kazanmak zorunda olduğumuz bir maçı kazandık. Gerçekten çok iyi bir galibiyet oldu." diye konuştu.



Maç planlarının, birlikte ve sahada sağlam duran bir takım görüntüsü vermek olduğunu söyleyen Hamren, şöyle devam etti:

"Arnavutluk’u yendikten sonra bu maç çok önem taşımıştı. Ancak ikinci yarı çok iyi değildik, daha iyi kontrataklar bulabilirdik. Özellikle set oyununda çok daha iyi olmak için çabaladık. Bizim adımıza olabilecek en iyi senaryo oldu. Takımımız ve taraftarımız bugün fantastikti. İzlanda olarak bunu birlikte başardık. 3 puan aldık. Hep birlikte fantastik bir iş çıkardık. Bu futbol, kazanmak zorunda olduğumuz bir maçı kazandık. Birçok şans yakaladık. Bu seviyeye çıkmak için 2 hafta boyunca çok çalıştık. 2 hafta, fizik olarak bu noktaya çıkabilmek açısından uzun bir süre değil. Bunlar hep adım adım olan şeyler. Onlar kazansaydı çok zor durumda kalabilirdik. Rakibin sakat oyuncuları vardı. Futbolda bu sakatlıklar her zaman var. Biz maça odaklandık ve mutluyuz."



