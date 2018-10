Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde takımının yarın Genk ile yapacağı karşılaşmada iyi mücadele vererek galibiyet almak istediklerini söyledi.

Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, rakibe baskı kurmaları halinde daha iyi olacaklarını belirterek, "Moral ve puan açısından önemli bir maça çıkacağız. Bu takımın yarışacak gücü vardır." dedi.



Grupta her takımın üçer puanı olduğuna dikkati çeken Güneş, "Dolayısıyla yarınki karşılaşma önemli olacak. Şu an gündemimizin ilk sırasında Genk maçı var. Takım halinde savaşırsak kazanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Pepe, Babel ve Ljajic oynamayacak



Takımdaki sakat oyuncuların durumuyla ilgili bilgi veren Güneş, "Pepe, Babel ve Adem Ljajic sakatlıkları nedeniyle olmayacak. Atiba ve Güven ise zaten listede yok. Diğer oyuncuların genel durumuna bakacağız. Adriano idmana çıktı. Ne kadar oynayıp oynamayacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Takımın inişli çıkışlı grafiğiyle ilgili soruları yanıtlayan Güneş, şunları söyledi:

"Mazeretler ne olursa olsun sahaya çıkan her oyuncu oynamalı. Transferi geç olan, giden oyuncu, hazırlık dönemini iyi geçirmeyen, milli takımlarda sıkıntılı oyuncular var. Dalgalanma olacaktır. Adriano sakat, Caner de dalgalanma geçiriyor. Defansı tamamen değiştirdik. Bireysel hatalardan hiç beklenmeyen goller yedik. Sıkıntıları aşacak maçlarımız var. Kazanacak gücümüz olduğunu biliyoruz."



Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarı için güçlerinin olduğunu kaydeden Şenol Güneş, "Eksiklerimiz oldu. Gelen giden oldu ama bunlar geride kaldı. İnşallah yarından başlayarak başarıyı devam ettireceğiz. Gruptan çıkacağımızı düşünüyoruz. Malmö'deki üç puan kaybını beklemiyordum. Genk ile oynayacağımız iki maç çok önemli. Burada ve deplasmanda alacağımız sonuçlar önemli." diye konuştu.



Takımın daha arzulu ve hırslı olacağını aktaran Güneş, "Dünkü antrenmanda bunu hissettim. Savaşacağız." ifadelerini kullandı.



Gökhan Gönül, gelecek adına umutlu



Siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Gökhan Gönül ise camia olarak bütünleşmek adına önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getirdi.



Bu sezon sonuç anlamında dalgalanmalar yaşadıklarına dikkati çeken Gökhan, "Bu gibi durumlarda ihtiyacımız olan, gelecekte güvenin yerine gelmesi, taraftarın, yönetimin ve futbolcuların bütünleşmesi adına oynayacağımız önemli maçlar var. Sadece sonuç almak için değil, iyi oyunla kazanmamız gerekir. İnşallah o havaya girip Beşiktaş camiası adına güzel günler yaşarız." şeklinde konuştu.



Türkiye'de her şeyin sonuç üzerinden konuşulduğunu vurgulayan Gökhan Gönül, "Süper Lig'de lider ile puan farkımız dört. Bursaspor maçının son 5 dakikasında, Konyaspor karşılaşmasının ise 94. dakikasında gol yedik. Bu golleri yemeseydik liderle aynı puanda olacaktık. İnişli çıkışlı performans sergiliyoruz. Sezon başındaki hatalarımızdan ders çıkarmak için hocamız gerekli tedbirleri alıyor. Her şeyi deniyor.

Antrenmanlarda biz de onu görüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.