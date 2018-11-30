Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, ''İzleyenler için de heyecanlı ve keyifli bir maç oldu. Galibiyet aldığımız için mutluyuz. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 5. haftasında Norveç'in Sarpsborg ekibini deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, "İzleyenler için de heyecanlı ve keyifli bir maç oldu. Galibiyet aldığımız için mutluyuz. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.



Güneş, Sarpsborg Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Maçın çok ilginç geliştiğini vurgulayan Güneş, şöyle konuştu:

''Rakibimiz ilginç bir takım. Hızlı ve tempolu başlayan bir maçta rakibimiz hava şartlarını ve zemini iyi kullanarak seyirci avantajı ile erken iki gol buldu. Daha sonra iyi oynadık, pozisyonlar da bulduk. Rakibe de pozisyonlar verdik. İzleyenler için de heyecanlı ve keyifli bir maç oldu. Galibiyet aldığımız için mutluyuz. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Bazı oyuncularımın idman eksikliği vardı. Bazı oyuncularım sakatlıktan yeni çıkmıştı. Buna rağmen kazandık. Rakip de kendi sahasında ilk defa grupta mağlup oldu.'

Olumsuz koşulların kendilerini engelleyemediğini anlatan Güneş, ''Koşullar ne olursa olsun yediğimiz iki gol de beklediğimiz goller değildi. Birinci golde defansın göbeğinden adam kaçırdık. İkinci golde kaleci topu karşılayamadı ve erken goller yedik. Bu olumsuzluğa rağmen oyundan düşmedik bu iyiydi. Yediğimiz gollerden sonra oyuna ortak olduk. Kazanma duygusu hep vardı takımda ve futbolcularım iyi niyetle oynadı'' diye konuştu.

Galatasaray derbisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Güneş, ''Sabah sekiz civarında İstanbul'da olacağız. Şartlar itibarıyla çok kötü bir deplasmana düştük. Bazı oyuncularımızın sahanın zemini nedeniyle kasıklarında çekme oldu. Yorgun olan oyuncular var. İdmanı az olan oyuncular var. Cuma günü akşama kadar toparlanmaya çalışacağız. Cumartesi de kampa girip Galatasaray maçına çıkacağız'' ifadelerini kullandı.

Güneş, Sarpsborg deplasmanında kendilerini yalnız bırakmayan Beşiktaş taraftarına da teşekkür etti.



''Beşiktaş'ın ikinci yarıda 3 gol atarak geri dönüş yapacağını beklemiyordum''

Norveç temsilcisi Sarpsborg takımının teknik direktörü Geir Bakke, Sarpsborg Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş'ın çok iyi oyunculardan kurulu olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ı aldığı galibiyetten sonra tebrik ettiğini belirten Bakke, ''Beşiktaş'ın en son maçında 6 pozisyon bularak 4 gol attığını biliyorum. Ama bu maçta 2 gol yedikten sonra ikinci yarı 3 gol atarak geri dönüş yapacağını beklemiyordum. Planlarımızda, Beşiktaş'ı gol pozisyonuna sokmamak vardı, 3. golü bulabilseydik sonuç böyle olmayabilirdi'' diye konuştu.

Maçın ilk 30 dakikasında istedikleri oyunu oynadıklarını dile getiren Bakke, "Beşiktaş'tan daha iyi bir takım olduğumuz için 2-0 öne geçmedik. Beşiktaş'tan daha istekli başladığımız için öne geçtik. Bu zaman diliminde üçüncü golü bulacak şansları yakalamamıza rağmen bunu beceremedik. Haliyle kaliteli ve iyi oyuncuları bulunan Beşiktaş, girdiği pozisyonları değerlendirerek istediği galibiyeti aldı. Beşiktaşı galibiyetinden dolayı tebrik ederim.'' ifadelerini kullandı.