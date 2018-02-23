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Güneş ve Kocaman PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, basın yoluyla yaptıkları sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle teknik direktörler Şenol Güneş ile Aykut Kocaman'ı PFDK'ye sevk etti.

Güneş ve Kocaman PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Şenol Güneş ile Aykut Kocaman'ın, basın yoluyla yaptıkları sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildikleri bildirildi.

Ayrıca, Hukuk Müşavirliğinin, Spor Toto 1. Lig takımları Gaziantepspor, Eskişehirspor, Tetiş Yapı Elazığspor, Adanaspor ve Adana Demirspor'u çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Altınordu oyuncusu Uğur Arslan Kuru ile Grandmedical Manisaspor futbolcusu Nikola Mikic'in kural dışı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildikleri belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #pfdk
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