Serbest Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Akgün, görevinden ayrıldı

Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Akgün, görevinden ayrıldığını açıkladı.



Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sorunları ve ailevi nedenlerden dolayı milli takımdaki görevini bıraktığını ifade etti.



Serbest Güreş Milli Takımı'nda yaşanan bu ayrılığın ardından teknik direktörlük görevini İshak İlbayhanov'un yürüteceği öğrenildi.



Milli takımda uzun yıllardır teknik kadroda yer alan Dağıstanlı İlbayhanov, 7-24 Ocak tarihlerinde Ankara'da yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlık kampında teknik direktör olarak görev yapacak.



Türkiye Güreş Federasyonu tarafından açıklanan kamp listesinde de teknik direktör kısmında İlbayhanov'un ismi yer aldı.