banner962
Erdoğan: Yeni döneme girdik
Erdoğan: Yeni döneme girdik
“İsrail'in attığı adımları reddediyoruz“
“İsrail'in attığı adımları reddediyoruz“
Hazinedar'dan ilk açıklama
Hazinedar'dan ilk açıklama
Mersin'de okullar tatil edildi
Mersin'de okullar tatil edildi

Güreşte teknik değişiklik

Serbest Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Akgün, görevinden ayrıldı

Güreşte teknik değişiklik

 Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Akgün, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sorunları ve ailevi nedenlerden dolayı milli takımdaki görevini bıraktığını ifade etti.

Serbest Güreş Milli Takımı'nda yaşanan bu ayrılığın ardından teknik direktörlük görevini İshak İlbayhanov'un yürüteceği öğrenildi.

Milli takımda uzun yıllardır teknik kadroda yer alan Dağıstanlı İlbayhanov, 7-24 Ocak tarihlerinde Ankara'da yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlık kampında teknik direktör olarak görev yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından açıklanan kamp listesinde de teknik direktör kısmında İlbayhanov'un ismi yer aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #teknik direktör #Serbest Güreş Milli Takımı #İlbayhanov #İbrahim Akgün #güreş
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Güney Ege için fırtına uyarısı
Sonraki Haber
Kabil'de intihar saldırısı: 10 ölü, 15 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.