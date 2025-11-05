Haaland eski takımına karşı! Manchester City – Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Manchester City, evinde Borussia Dortmund’u ağırlıyor.

Dev mücadele bugün saat 23.00’te, tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ POLONYALI

Bu kritik mücadeleyi Avrupa’nın en deneyimli hakemlerinden Szymon Marciniak yönetecek.

Marciniak’ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek.

VAR’da Tomasz Kwiatkowski, AVAR’da Pawel Lasyk görev alacak.

HAALAND ESKİ TAKIMINA KARŞI!

Manchester City, son haftalarda Premier Lig ve Avrupa arenasında yükselen formuyla dikkat çekiyor.

Guardiola’nın ekibi son beş maçta yalnızca Aston Villa’ya mağlup olurken, Bournemouth, Swansea, Villarreal ve Everton karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Etihad’da taraftarı önünde kazanarak grupta zirveye tırmanmak isteyen City’nin gözleri yıldız forvet Erling Haaland’da olacak.

Manchester City muhtemel 11’i:

G. Donnarumma – R. Dias, J. Stones, M. Nunes, R. Lewis – T. Reijnders, N. O’Reilly, N. Gonzalez – J. Doku, E. Haaland, P. Foden

DORTMUND FORMDA GELİYOR

Borussia Dortmund cephesinde ise moraller yerinde. Sarı-siyahlılar Bundesliga’da son haftalarda çıkışa geçerken, Avrupa’da da güçlü rakipler karşısında iyi sonuçlar alıyor.

Son beş maçta sadece Bayern Münih deplasmanında yenilen Dortmund, Augsburg ve Köln’ü mağlup etti, Frankfurt ve Kopenhag deplasmanlarından puan çıkardı.

Borussia Dortmund muhtemel 11’i:

G. Kobel – W. Anton, N. Schlotterbeck, R. Bensebaini – J. Ryerson, M. Sabitzer, F. Nmecha, D. Svensson – M. Beier – K. Adeyemi, S. Guirassy

Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih 12 puanla lider durumda. Hem City hem de Dortmund 7 puanda bulunuyor.