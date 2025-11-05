Haaland eski takımına karşı! Manchester City – Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Etihad’da bu gece dev bir kapışma var! Haaland eski takımı Borussia Dortmund’a karşı sahaya çıkıyor. İşte Şampiyonlar Ligi’nde zirve yarışını şekillendirecek maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’ler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Haaland eski takımına karşı! Manchester City – Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Avrupa Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Manchester City, evinde Borussia Dortmund’u ağırlıyor.

Dev mücadele bugün saat 23.00’te, tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ POLONYALI

Bu kritik mücadeleyi Avrupa’nın en deneyimli hakemlerinden Szymon Marciniak yönetecek.

Marciniak’ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek.
VAR’da Tomasz Kwiatkowski, AVAR’da Pawel Lasyk görev alacak.

HAALAND ESKİ TAKIMINA KARŞI!

Manchester City, son haftalarda Premier Lig ve Avrupa arenasında yükselen formuyla dikkat çekiyor.
Guardiola’nın ekibi son beş maçta yalnızca Aston Villa’ya mağlup olurken, Bournemouth, Swansea, Villarreal ve Everton karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Etihad’da taraftarı önünde kazanarak grupta zirveye tırmanmak isteyen City’nin gözleri yıldız forvet Erling Haaland’da olacak.

Manchester City muhtemel 11’i:

G. Donnarumma – R. Dias, J. Stones, M. Nunes, R. Lewis – T. Reijnders, N. O’Reilly, N. Gonzalez – J. Doku, E. Haaland, P. Foden

DORTMUND FORMDA GELİYOR

Borussia Dortmund cephesinde ise moraller yerinde. Sarı-siyahlılar Bundesliga’da son haftalarda çıkışa geçerken, Avrupa’da da güçlü rakipler karşısında iyi sonuçlar alıyor.

Son beş maçta sadece Bayern Münih deplasmanında yenilen Dortmund, Augsburg ve Köln’ü mağlup etti, Frankfurt ve Kopenhag deplasmanlarından puan çıkardı.

Borussia Dortmund muhtemel 11’i:

G. Kobel – W. Anton, N. Schlotterbeck, R. Bensebaini – J. Ryerson, M. Sabitzer, F. Nmecha, D. Svensson – M. Beier – K. Adeyemi, S. Guirassy

Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih 12 puanla lider durumda. Hem City hem de Dortmund 7 puanda bulunuyor. 

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Inter rüzgarı! İşte maç saati, yayın kanalı, muhtemel 11’lerŞampiyonlar Ligi’nde bu akşam Inter rüzgarı! İşte maç saati, yayın kanalı, muhtemel 11’lerSpor
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde patlama: 6 kişi hastaneye kaldırıldıAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde patlama: 6 kişi hastaneye kaldırıldıYurt
manchester city borussia dortmund şampiyonlar ligi
Günün Manşetleri
200 şüphelili 'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesi kabul edildi
'Cumhur ittifakı tam dayanışma içinde “terörsüz Türkiye” hedefine yürüyor'
“Mahkemenin değerlendirme sırasını beklemek gerekecek”
İstanbul Valisi Davut Gül, 10 aylık emniyet raporunu açıkladı
Bakan Yerlikaya’dan “zafiyet yok” iddialarına yanıt geldi
Hat Holding ve İnvestco Holding'e kayyum atandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu
Hamas ve Filistin yönetimi uzlaştı
Şara, Trump’la pazartesi günü görüşecek
Bahçeli’nin açıklaması sonrası Demirtaş’tan mektup
Çok Okunanlar
Bu fırsatlar kaçmaz! BİM 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu fırsatlar kaçmaz! BİM 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Salı günü çakılan altın çarşamba günü coştu! Salı günü çakılan altın çarşamba günü coştu!
Akaryakıta bugün zam geldi mi? Akaryakıta bugün zam geldi mi?
İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak
Kasım ayında bahar havası! Kasım ayında bahar havası!