Hafta sonu maçlar oynanacak mı? 14 Mayıs'ta maç var mı? Seçim günü maçlar oynanacak mı?

Spor Toto 1. Lig'de ise Samsunspor haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan etti. Kırmızı-beyazlıların ardından ikinci sırada yer alan Çaykur Rizespor da bitime iki hafta kala en yakın rakibinin 4 puan önünde büyük avantajını sürdürüyor. 1. Lig'de en alt sırada yer alan Denizlispor'un da düşmesi kesinleşmişti. 16. sıradaki Erzurumspor FK ise ligde kalma mücadelesi verirken, Altınordu, Gençlerbirliği, Altay ve Tuzlaspor da düşme hattına yakın puana sahip ekipler.