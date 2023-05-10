Hafta sonu maçlar oynanacak mı? 14 Mayıs'ta maç var mı? Seçim günü maçlar oynanacak mı?
Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandığa gidecek. Seçimler öncesi vatandaşların merak ettiği konulardan biri de seçim hafta sonu maç oynanaıp oynanmayacağı. Peki hafta sonu maçlar oynanacak mı? 14 Mayıs'ta maç var mı? Seçim günü maçlar oynanacak mı? İşte detaylar...
Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandığa gidecek. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını kullanacak.
Seçim atmosferi gündemin bir numaralı konusu olurken bir yandan da hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Spor Toto 1. Lig'de nefes kesen bir mücadele devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla sürerken, lider Galatasaray takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde avantajını sürdürüyor. Ligin en alt iki sırasındaki Ümraniyespor ile Giresunspor ise ligde kalma yolunda ya tamam ya devam maçlarına çıkacak.
Spor Toto 1. Lig'de ise Samsunspor haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan etti. Kırmızı-beyazlıların ardından ikinci sırada yer alan Çaykur Rizespor da bitime iki hafta kala en yakın rakibinin 4 puan önünde büyük avantajını sürdürüyor. 1. Lig'de en alt sırada yer alan Denizlispor'un da düşmesi kesinleşmişti. 16. sıradaki Erzurumspor FK ise ligde kalma mücadelesi verirken, Altınordu, Gençlerbirliği, Altay ve Tuzlaspor da düşme hattına yakın puana sahip ekipler.