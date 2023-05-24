Hafta sonu maçlar oynanacak mı? 28 Mayıs'ta maç var mı? Seçim günü maçlar oynanacak mı?

Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon tamamlandı. Samsunspor haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan etmişti. Kırmızı-beyazlıların ardından ikinci sırada yer alan Çaykur Rizespor da Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ligi 3. sırada tamamlayan Pendikspor, doğrudan play-off finaline kalırken Bodrumspor, Sakaryaspor, Eyüpspor ve Göztepe finalde Pendikspor'un rakibi olmak için mücadele verecek. 1. Lig'de en alt sırada yer alan Denizlispor ve Altınordu ise ligden düşen ekipler oldu.