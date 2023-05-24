Hafta sonu maçlar oynanacak mı? 28 Mayıs'ta maç var mı? Seçim günü maçlar oynanacak mı?
Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için sandığa gidecek. Seçim öncesi merak edilen konulardan biri de seçim hafta sonu maç oynanaıp oynanmayacağı... Peki hafta sonu maçlar oynanacak mı? 28 Mayıs'ta maç var mı? Seçim günü maçlar oynanacak mı? İşte detaylar...
Türkiye, 28 Mayıs 2023 Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için sandığa gidecek. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turunda oylarını kullanacak.
28 Mayıs'ta yapılacak 13. Cumhurbaşkanı seçimi gündemin bir numaralı konusu olurken bir yandan da hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Spor Toto 1. Lig'de nefes kesen bir mücadele devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla sürerken, lider Galatasaray takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde son 2 mücadeleye büyük avantajla giriyor. Sarı-kırmızılılar deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçı kazanması halinde 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Ligin en alt sırasında yer alan Ümraniyespor'un ligden düşmesi kesinleşirken Giresunspor, İstanbulspor, Sivasspor, Antalyaspor ve Ankaragücü ise ligde kalabilmek için mücadele verecek.
Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon tamamlandı. Samsunspor haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan etmişti. Kırmızı-beyazlıların ardından ikinci sırada yer alan Çaykur Rizespor da Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ligi 3. sırada tamamlayan Pendikspor, doğrudan play-off finaline kalırken Bodrumspor, Sakaryaspor, Eyüpspor ve Göztepe finalde Pendikspor'un rakibi olmak için mücadele verecek. 1. Lig'de en alt sırada yer alan Denizlispor ve Altınordu ise ligden düşen ekipler oldu.