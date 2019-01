Rumen ekibi Viitorul'un sahibi ve teknik direktörü Hagi, "Bu sezon Başakşehir şampiyonlukta daha şanslı." dedi.

Romanya temsilcisi Viitorul'un sahibi ve teknik direktörü olan eski Galatasaraylı futbolcu Gheorghe Hagi, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa yakın gördüğünü söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde Viitorul'un kamp yaptığı otelde, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gheorghe Hagi, sözlerine Türkçe konuşmadığı için özür dileyerek başladı.



Galatasaray'ın durumunu ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Hagi, "Fatih (Terim) hoca geldiğinden beri işler yerine oturdu. Şampiyon oldular, bu sezon gruplarda ellerinden geleni yaptılar. Zaman içerisinde daha da düzelir diye düşünüyorum. Bu sezon Başakşehir şampiyonlukta daha şanslı. Çünkü diğer 4 büyük takım muhtemelen ikinci sıra için mücadele edecek. Başakşehir çok güzel bir gelişme kaydetti. Her zaman ilk 4-5 takım arasında yer aldı. Dört büyüklere karşı başa baş mücadele eden bir takım. Şu anda da zirvede." ifadelerini kullandı.



Efsane eski futbolcu, Galatasaray'da 10 numaralı formayı giyen Younes Belhanda'nın performansının sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Sizler daha iyi biliyorsunuz. Romanya'nın en iyi 10 numaraları arasında benim oğlum var. O da Hagi ve İstanbul'da doğdu. Benimle aynı pozisyonda oynuyor. Onun performansına bakın. Bana şunu söyleyin, Belhanda'nın kaç golü, kaç asisti var? 10 numara benim için odur. Çünkü 10 numaranın işi budur. Benim takımımda 10 numara en fazla asist yapan, en fazla gol atan oyuncudur. Oğlum Ianis, Romanya'da 23 yaş altı arasında bu konularda en iyisi."

Gheorghe Hagi, "Ianis'i ilerleyen yıllarda Galatasaray'da görecek miyiz?" sorusuna ise, "Nerede göreceğinizi bilmiyorum. Sadece İstanbul doğumlu olduğunu biliyorum. Onu kim isteyecek, nerede oynayacak bilmiyorum." yanıtını verdi.



"İki milyon avro net maaş ödeyen takımlar, krizden söz edemez"

Türk futbolundaki mali krizle ilgili soru üzerine Hagi, kendisinin aynı görüşte olmadığı aktardı.



"Bana göre krizden söz edemeyiz." diyen Hagi, şunları söyledi:

"Geçmişte çok daha fazla para verilmekteydi, şu anki durum normal. Az parayla çok iş yapabilirsiniz. Büyük takımlar temelden inşaa edilir. Sadece iyi oyuncu alarak olmaz. Ben krize inanmıyorum. Bana kalırsa bu durum Türk futboluna daha iyi bir şey getirir. İki milyon avro net maaş ödeyen takımlar, krizden söz edemez. Romanya'da kriz olabilir. Orada çok az para ödüyoruz. Türk futbolunda çok iyi ilerleme görüyorum, inanılmaz şeyler yapıldı. Eskişehirspor'un maçını izledim, muhteşem bir stat ve atmosfer var. Benim kulübümde en fazla maaş 5 bin avro ve güzel bir futbol oynuyoruz. Kulübümün bütçesi Türkiye'de bir oyuncunun yıllık kazandığı maaştır. Böyle bir takımla Avrupa'ya çıktık, ligde şampiyon olduk."

Yedek bırakılacak bir yabancı futbolcunun alınmasına karşı olduğunun altını çizen Hagi, "Ben de yabancı bir futbolcuydum ama gittiğim her ülkede oynadım, her zaman ilk 11'e girdim. Getirdiğin yabancının mecburen ilk 11'de oynaması gerek. Hiçbir yabancı oyuncu yedek olmaz. Kuralları ben yapmıyorum, 5-6 yabancı olabilir ama mutlaka ilk 11'de oynayıp, fark oluşturması gerek. Neden ben başka ülkeye gidiyorum? O ülkedekilerden daha iyi olduğum için. Benim düşüncemde yedek yabancı yok." şeklinde konuştu.



"10 numaralar olmadığına inanmıyorum"

Hagi, futbolda "10 numaralar bitti" görüşüne katılmadığını dile getirdi.

"10 numaralar olmadığına inanmıyorum." diyen Hagi, "Bizim gibi oyuncular keşfedilmedi. Kendi kulübümde en fazla yetiştirdiğim oyuncular 10 numaralar. Takımım 4 tane 10 numara ile oynuyor. Mutlaka o vardır ancak keşfedilmemiştir ya da seçilmemiştir. Hakan Çalhanoğlu 10 numara değil mi? Benim için o bir 10 numara. 10 numarasız çok iyi bir takım olamazsın. Çünkü 10 numara her zaman fark oluşturur. Antrenörün düşünmediği şeyi bile 10 numara yapar. O zaman taraftarı da tribüne çekersin. En iyi olmak istiyorsanız, 10 numaranızı bulun." şeklinde görüş belirtti.



"Türk takımlarının Avrupa'da daha başarılı olmalarını bekliyordum"

Gheorghe Hagi, Türk takımlarının mevcut imkanlarıyla Avrupa'da daha başarılı olması gerektiğine inandığını aktardı.

Türkiye'de futbolun çok sevildiğini vurgulayan Rumen teknik adam, "Yıldız oyuncular geliyor ama maalesef Avrupa'da önemli bir başarı yok. Türk takımlarının Avrupa'da daha başarılı olmalarını bekliyordum. 5-6 ülkeyi kenara bıraktığımızda, bunlardan sonra Türk takımları gelir. Takımların bütçeleri, oyuncuları ve altyapıları oldukça iyi. Bana göre kazanmak için her şey var. Benim daha önemli başarı beklentilerim vardı." diyerek sözlerini tamamladı.