Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz: "Göztepe karşısında uzatma dakikalarında bulduğumuz penaltıyla 3-3'ü yakaladık ve bir puan aldık"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, geçen hafta Göztepe karşısında 3-3'lük skorla elde ettikleri bir puanı hak ettiklerini söyledi.



Buz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maça baskılı başladıklarını belirterek, "Göztepe karşısında uzatma dakikalarında bulduğumuz penaltıyla 3-3'ü yakaladık hak ettiğimiz bir puan aldık." dedi.



Karşılaşmada futbolcularının inanmışlığının ön planda olduğuna dikkati çeken Buz, "İlk 20 dakika içinde pozisyona da girdik. 7 veya 8. dakikada Özer'in direkten dönen topu var. Üçüncü bölgede baskı yaptık. Oyun içinde skor anlamında istediğimizi alamadık. Saçma sapan bir pozisyondan gol yedik." diye konuştu.



"İki tane net pozisyonumuz ofsayt gerekçesiyle kesildi." diyerek maçın hakemlerine de sitem eden İrfan Buz, "Maçta 2-0 geriye düşmemize rağmen aynı oyunumuza devam ettik.

43. dakikada Özer ile 2-1'i yakaladık. Bitime 5 dakika kala 3-2 geriye düştük. Bu durum takımı moral olarak çökertir ama oyuncularım çok istediler." ifadelerini kullandı.