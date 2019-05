Süper Lig'de bu sezon geride kalan 30 maçta forma şansı bulan Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Medipol Başakşehir maçında sarı kart cezası nedeniyle yer alamayacak.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde geçen hafta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Çaykur Rizespor maçının 19. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Hakan, Sivasspor'un yarın evinde Medipol Başakşehir ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

Demir Grup Sivasspor'da uzun süredir forma giyen 30 yaşındaki Hakan, birlikte görev yaptığı tüm teknik direktörlerin ardından Hakan Keleş'in de vazgeçilmezi olmayı başardı. Hakan, bu sezon geride kalan tüm maçlarda görev aldı.

Hakan Arslan, Sivasspor'daki kariyerinde 19'u ligde, 9'u kupada olmak üzere 28 gole imza attı.



"Arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemezdim"

Hakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon oyun olarak istikrarlı bir grafik yakaladığını söyledi.

Forma şansı bulduğu tüm maçlarda elinden geldiği kadar her şeyini sahaya yansıtmaya çalıştığını belirten Hakan, "Bizim için büyük önem arz eden Çaykur Rizespor maçında hiç sakınmadan, cezalı olup olmamam gibi bir düşünceye kapılmadım. Rizespor maçı da bizim açımızdan çok önemli ve kritik bir maçtı. Çünkü her ne kadar puan olarak alttan uzak gözüksek de aslında tam ortadaydık. Bu maçın sıkıntılı geçmesi halinde, alt tarafların puan alması halinde sıkıntı yaşayabilirdik." diye konuştu.



Çaykur Rizespor maçına kesin puan alma hedefiyle çıktıklarını vurgulayan Hakan Arslan, şunları kaydetti:

"Maçtan önce takımdaki herkesin sahaya her şeyini yansıtması gerektiğini konuşmuştuk. Ben de aynı şekilde mücadelemi yansıttım ve kart görerek cezalı duruma düştüm. Önümüzde önemli bir Medipol Başakşehir maçı var, bu maçta takımımı yalnız bırakmak istemezdim. Sahaya çıkacak bütün arkadaşlarımızın ellerinden gelen tüm fedakarlığı yapacağından eminim. Bunun için kart cezalısı olmamın takımımız açısından sıkıntılı olmayacağını düşünüyorum. Başakşehir maçından iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum."