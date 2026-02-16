Hakan Balta’nın oğlu Fenerbahçe yolunda mı? Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Çağrı Balta krizi

Galatasaray altyapısında forma giyen ve sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Hakan Balta’nın oğlu olan Çağrı Balta’nın geleceği, transfer gündeminin merkezine oturdu. Haluk Yürekli’nin aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray’a gönderdiği resmi teklif mektubunda dikkat çeken detaylara yer verdi.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından gönderilen yazıda, A Milli Takım yardımcı antrenörü Hakan Balta’nın Fenerbahçe’yi ziyaret ettiği belirtildi. Mektupta, bu ziyaret sırasında Hakan Balta’nın, oğlunun Galatasaray ile sözleşme uzatmayacağını beyan ettiği ve Fenerbahçe’nin de bu bilgi doğrultusunda Çağrı Balta’ya talip olduğu ifade edildi.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe’nin bu yazılı talebine resmi bir yazı ile olumsuz yanıt verdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, altyapı oyuncusuna yönelik bu transfer hamlesine tepki gösterdiği ve konuyu Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) taşıma ihtimalini değerlendirdiği öğrenildi. Bu kararın, Başkan Dursun Özbek’in onayına sunulduğu belirtiliyor.

Ayrıca kulüp içerisinde, Hakan Balta’nın Fenerbahçe kulübüne gerçekleştirdiği ziyaret ve sürecin ilerleyişine dair hukuki bir inceleme yapılması fikri de masada bulunuyor.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

Krizin çözümü adına Galatasaray yönetiminin Hakan Balta ve eşiyle gerçekleştirdiği görüşmelerden de sonuç alınamadı. Haluk Yürekli, taraflar arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinin tıkanmasına neden olan iki temel maddeyi şöyle sıraladı:

Oynama Garantisi: Ailenin, oyuncunun gelişimini sürdürebilmesi gerekçesiyle sözleşmeye "altı maçta 90 dakika oynama garantisi" maddesinin eklenmesini talep ettiği belirtildi.

Serbest Kalma Maddesi: Oyuncunun belirli bir süre forma şansı bulamaması durumunda, önceden belirlenen bir bedel karşılığında serbest kalmasını sağlayacak bir madde istendi.