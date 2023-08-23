Hakan Çalhanoğlu kimdir? Kariyerine nasıl başladı?

Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 yılında doğmuş ve Almanya Mannheim'de yetişen bir Türk futbolcudur. Hakan'ın futbol serüveni, Waldhof Mannheim altyapısında başlamış ve 2009 yılında Karlsruher'in altyapısına transfer olmasıyla devam etmiştir. Transferinin ardından, Hakan U-17 takımında oynamaya başlamış ve bir sezon sonra U-19 takımında da oynamaya devam etmiştir. On numara mevkiinde oynayan Hakan, şu anda Serie A ekiplerinden Inter Milan'da forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

KARLSRUHER SC

Hakan Çalhanoğlu, kariyerine Waldhof Mannheim'deki altyapısında başladı. 2009 yılında Karlsruher'e transfer oldu ve 2010-2011 sezonunda A Takım ile antrenmanlara katıldı. İlk resmi formasını ise FC Schaffhausen ile oynanan hazırlık maçında giydi. 5 Şubat 2012 tarihinde de Karlsruhe kariyerinin ilk resmi maçına çıktı.

HAMBURGER SV

Hakan Çalhanoğlu, 14 Ağustos 2012 tarihinde Hamburg ile sözleşme imzalayarak takıma katıldı. 2013-14 sezonunda 9 numaralı formayı giyen futbolcu, 4 Ağustos 2013 tarihinde SV Schott Jena ile oynanan DFB-Pokal maçında Hamburg formasıyla sahaya çıktı. Bundesliga 1. hafta maçında Schalke 04'le oynanma hafta sonrasında 11'li oyuncular arasında yer aldı. 31 Ağustos 2013'teki Eintracht Braunschweig maçında ise oyuna 79. dakikada girdi ve ilk golünü bir dakika içinde attı. Ayrıca 90. dakikada frikikle bir gol daha kaydetti.

BAYER LEVERKUSEN

Hakan Çalhanoğlu, 4 Temmuz 2014 tarihinde Bayer Leverkusen ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı. İlk golünü ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Kopenhag karşısında 4-0 kazanılan maçta kaydetti. Frikikten atılan golleri ile dikkat çekti ve büyük kulüplerin transfer listeleri arasında yer aldı. Bild gazetesi tarafından Bundesliga tarihinin en iyi 10 frikik atan oyuncusu arasında gösterildi. Ancak 2017 yılında Trabzonspor ile yaşanan bir krizin sonucu futbol oynama hakkından 6 ay süreyle yoksun kaldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Haziran 2010'de Viktor Bannikov turnuvası sırasında U-16 Milli Takımı forması giymeye başlamıştır. Aynı zamanda U-17 ve U-19 takımları ile Avrupa Şampiyonası elemelerine katılmıştır. 2012 yılında ise U-20 formasını giymeye başlamıştır. 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası için Türkiye'nin kadrosuna dahil edilmiştir.

13 Ağustos 2013'te U-21 Avrupa Şampiyonası elemeleri için Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nda ilk kez forma giydikten sonra 31 Ağustos 2013 Cumartesi günü, Türkiye Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılmıştır.

2016 Avrupa Şampiyonası elemeleri sırasında Türkiye'nin Lüksemburg karşılaşmasında 87. dakikada gol atarak takımına galibiyeti kazandırdı. Bu gol Türkiye formasıyla A takımlar seviyesinde atılan ilk gol olarak kaydedildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU BAŞARILARI

Karlsruher SC

3. Liga (1): 2013

FC Internazionale Milano

Supercoppa Italiana (2): 2021, 22

Coppa Italia 2021/22

3. Liga Yılın Futbolcusu (1): 2013



HAKAN ÇALHANOĞLU NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Hakan Çalhanoğlu yıllık 2.5 milyon Euro almaktadır.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN MEMLEKETİ NERESİ?

Almanya'da doğan Hakan Çalhanoğlu, aslen Türkiyelidir.