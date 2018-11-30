UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının ardından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Beşiktaşlı Lens haftanın 11'ine seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi 11'inde Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Beşiktaşlı Jeremain Lens de yer aldı.



UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ortaya koydukları üstün performans sayesinde 5. hafta grup maçlarının en iyi 11'ine giren oyuncular duyuruldu.



F Grubu'nda İtalyan temsilcisi Milan'ın Lüksemburg ekibi Dudelange'i 5-2 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan ve takımının üçüncü golünü kaydeden 24 yaşındaki Çalhanoğlu ile I Grubu'nda Beşiktaş'ın Norveç deplasmanında 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandığı Sarpsborg mücadelesinde iki gol atan Hollandalı Lens, haftanın 11'ine seçildi.



Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i şöyle:

Kaleci: Tomas Koubek (Rennes)

Savunma: Mitchell Weiser (Bayer Leverkusen), Zakhar Volkov (BATE), Jules Kounde (Bordeaux), Andreas Ulmer (Salzburg)

Orta saha: Emile Smith Rowe (Arsenal), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Jeremain Lens (Beşiktaş)

Forvet: Abdoulay Diaby (Sporting Lizbon), Callum Hudson-Odoi (Chelsea)