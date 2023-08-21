Hakan Çalhanoğlu'na Suudi Arabistan kancası

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli Merih Demiral'dan sonra bir diğer Türk yıldızı olan Hakan Çalhanoğlu'nuda kadrosuna katmak istiyor.İşte detaylar...

Hakan Çalhanoğlu'na Suudi Arabistan kancası
Hakan Çalhanoğlu'na Suudi Arabistan kancası
Editör: Nihat Çarboğa
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Yaz transfer dönemine damga vuran Suudi Arabistan, bu kez de Hakan Çalhanoğlu'na kancayı taktı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA SUUDİ ARABİSTAN KANCASI

Fransız L'Equipe'in haberine göre, Merih Demiral'ı kadrosuna katan Al-Ahli, Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu için de girişimlere başladı. 

Hakan Çalhanoğlu'na Suudi Arabistan kancası - Resim : 1
Habere göre Marco Verratti ile prensip anlaşamasına varan Suudi Arabistan ekibi, Hakan Çalhanoğlu'nu da kadrosuna katmayı istiyor.


Almanya'nın  Karlsruher takımında futbola başlayan gurbetçi oyuncu, Inter'de 3. sezonunu geçiriyor. 29 yaşındaki yıldız, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 53 maçta 3 gol ve 6 asist kaydetti. 

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# hakan çalganoğlu
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