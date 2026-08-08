Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: "Kendimi TFF başkanı olarak görüyorum''

Çalhanoğlu, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığını ve 2030 hedefini şöyle anlattı: "Dünya Kupası'nda önemli şeyler yapabileceğimizi düşünmüştük; 24 yıl sonra büyük bir rüyanın içindeydik ama işler umduğumuz gibi gitmedi. Maalesef futbolda böyle şeyler olabiliyor. Kaptan olarak büyük hayal kırıklığına uğradım çünkü biz çok tutkulu bir milletiz. Ama ileri bakmalıyız. Pes etmeyeceğim ve 2030'da tekrar denemeye hazırım."