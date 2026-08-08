Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: "Kendimi TFF başkanı olarak görüyorum''
A Milli Takım ve Inter'in tecrübeli oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına verdiği röportajda Dünya Kupası hayal kırıklığından 2030 hedefine, transfer söylentilerinden gelecek planlarına kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.
Serie A şampiyonu Inter'in ve Türkiye A Milli Futbol takımının yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuştu.
Türkiye'nin Dünya Kupası sürecinden söz eden Hakan Çalhanoğlu, gelecek planlarına da değindi.
Çalhanoğlu, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığını ve 2030 hedefini şöyle anlattı: "Dünya Kupası'nda önemli şeyler yapabileceğimizi düşünmüştük; 24 yıl sonra büyük bir rüyanın içindeydik ama işler umduğumuz gibi gitmedi. Maalesef futbolda böyle şeyler olabiliyor. Kaptan olarak büyük hayal kırıklığına uğradım çünkü biz çok tutkulu bir milletiz. Ama ileri bakmalıyız. Pes etmeyeceğim ve 2030'da tekrar denemeye hazırım."
TRANSFER SÖYLENTİLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ
İsmiyle ilgili sürekli çıkan transfer haberlerine de değinen Çalhanoğlu, "Dürüst olmak gerekirse, ismimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum. Ben milli takım kaptanıyım ve bazen kulüp başkanlarıyla görüşüp diğer oyuncular hakkında bilgi veya tavsiye isteyebiliyorum. Ama transferleri menajerim yönetiyor: Herhangi bir şüpheniz varsa ona sorabilirsiniz." dedi.
Kariyerinin geleceğine dair planlarını da paylaşan tecrübeli futbolcu, "Gelecekte ne yapacağıma henüz karar vermedim. Kesinlikle teknik direktör olmayacağım. Belki menajerlik ya da sportif direktörlük yaparım. Ama kendimi Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olarak da görüyorum." ifadelerini kullandı.