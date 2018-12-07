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Hakan Jeppsson hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden İsveç temsilcisi Malmö'nün başkanı Hakan Jeppsson hayatını kaybetti.

Hakan Jeppsson hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden İsveç temsilcisi Malmö'nün başkanı Hakan Jeppsson hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşında ani bir şekilde vefat eden Jeppsson'ın ailesine, sevenlerine ve taraftarlara başsağlığı dilendi.

İsveçli futbol adamı için yarın kulüp binasında anma töreni düzenleyecek. Malmö, 2010'dan bu yana başkanlık görevini yürüten Hakan Jeppsson döneminde 5 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu 6. hafta karşılaşmasında 13 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Malmö'yü ağırlayacak.

Beşiktaş'tan Malmö'ye başsağlığı mesajı
Beşiktaş Kulübü, hayatını kaybeden Malmö Kulübü Başkanı Hakan Jeppsson için başsağlığı mesajı yayımladı. 
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından İngilizce olarak paylaşılan mesajda, bugün aniden hayata veda eden 57 yaşındaki Hakan Jeppsson için Malmö camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta karşılaşmasında 13 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlayacak.
İsveçli futbol adamı için yarın kulüp binasında anma töreni düzenlenecek. Malmö, 2010'dan bu yana başkanlık görevini yürüten Hakan Jeppsson döneminde 5 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakan Jeppsson #beşiktaş
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