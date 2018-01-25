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Hakan Özmert, Antalyaspor'da

Kırmızı-beyazlı kulüp, Medipol Başakşehir'den transfer ettiği orta saha oyuncusu Özmert ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Hakan Özmert, Antalyaspor'da

Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den orta saha oyuncusu Hakan Özmert'le 1,5 yıllığına anlaştı.

Kırmızı-beyazı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Medipol Başakşehir takımında forma giyen orta saha oyuncusu Hakan Özmert'le yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak, 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #süper lig #Hakan Özmert #futbol #antalyaspor
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