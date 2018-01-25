Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den orta saha oyuncusu Hakan Özmert'le 1,5 yıllığına anlaştı.
Kırmızı-beyazı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Medipol Başakşehir takımında forma giyen orta saha oyuncusu Hakan Özmert'le yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak, 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.
Kırmızı-beyazlı kulüp, Medipol Başakşehir'den transfer ettiği orta saha oyuncusu Özmert ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den orta saha oyuncusu Hakan Özmert'le 1,5 yıllığına anlaştı.