Hakan Safi'den seçim öncesi bomba hamle! Luis Suarez İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile her konuda el sıkıştı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; seçim kozu olarak taraftara dünya çapında bir yıldız sözü veren başkan adayı Hakan Safi, dünyaca ünlü santrforla masaya oturdu ve tüm şartlarda mutabakat sağladı.
Oyuncuyu ikna etmeyi başaran Safi'nin, golcü futbolcuyu bu gece İstanbul'a getireceği belirtildi.
Yapılan görüşmeler sonucunda ikna edilen 28 yaşındaki yıldız isim, şehri ve kulübü yakından görmek üzere yola çıkıyor.
Hakan Safi'nin taraftara verdiği söz doğrultusunda organize edilen bu seyahat, seçime kısa bir süre kala adayın en güçlü hamlelerinden biri olarak öne çıktı.
Oyuncu cephesinde herhangi bir pürüz bulunmamasına rağmen, transferin önünde resmi prosedürler yer alıyor. Şimdilik kulüpler arasında yapılmış herhangi bir anlaşma yok. Luis Suarez'in sarı-lacivertlilerin yeni golcüsü olabilmesi için ilk etapta Hakan Safi'nin sandıktan Fenerbahçe başkanı olarak çıkması gerekiyor.
Bu koşulun sağlanmasının ardından, Sporting kulübüyle masaya oturulacak ve iki kulübün de bonservis konusunda anlaşmaya varması beklenecek.
TÜM KULVARLARDA 38 GOL VE 9 ASİST
Transferin merkezindeki Kolombiyalı forvet, takımında oldukça üretken bir sezonu geride bıraktı.
Luis Suarez, bu sezon Sporting formasıyla tüm kulvarlarda 53 maça çıkarken, rakip fileleri 38 kez havalandırdı ve 9 asistlik bir performans sergilemeyi başardı.