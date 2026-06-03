Hakan Safi'den seçim öncesi bomba hamle! Luis Suarez İstanbul'a geliyor

Oyuncu cephesinde herhangi bir pürüz bulunmamasına rağmen, transferin önünde resmi prosedürler yer alıyor. Şimdilik kulüpler arasında yapılmış herhangi bir anlaşma yok. Luis Suarez'in sarı-lacivertlilerin yeni golcüsü olabilmesi için ilk etapta Hakan Safi'nin sandıktan Fenerbahçe başkanı olarak çıkması gerekiyor.