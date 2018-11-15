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Hakeme
Hakeme "taş, kağıt, makas" cezası

Hakeme "taş, kağıt, makas" cezası

İngiliz hakem McNamara, Manchester City ile Reading arasındaki kadınlar ligi karşılaşması öncesinde kale ve top seçimini "taş, kağıt, makas" oyunuyla yaptırdığı gerekçesiyle ceza aldı.

Hakeme "taş, kağıt, makas" cezası

İngiltere Futbol Federasyonu, kadınlar liginde Manchester City ile Reading arasındaki karşılaşma öncesinde kale ve top seçimini "taş, kağıt, makas" oynatarak belirleyen hakeme hak mahrumiyeti cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kadınlar Süper Ligi karşılaşmasında oyun kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz hakem David McNamara'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

Manchester City ile Reading arasında oynanan lig maçı öncesinde kale ve top seçimini belirlemek için kullanılan bozuk parayı soyunma odasında unutan McNamara, iki takım kaptanını santra çizgisinde yanına çağırarak taş, kağıt, makas oyunuyla kazananı belirledi.

Kurallara göre, futbol oyununu başlatmak için bozuk paradan başka bir seçenek bulunmuyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #david mcnamara
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