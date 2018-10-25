Guardiola: Bütün büyük ülkeler mülteci krizini çözmek zorunda
Guardiola: Bütün büyük ülkeler mülteci krizini çözmek zorunda
Rusya, ABD'yi suçladı
Rusya, ABD'yi suçladı
PKK'nın tüm yapılanmaları yokediliyor
PKK'nın tüm yapılanmaları yokediliyor
700 yıllık kale restorasyona hazırlanıyor
700 yıllık kale restorasyona hazırlanıyor

Hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

26 Ekim Cuma:

20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

27 Ekim Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Ekim Pazar:

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy

18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Hüseyin Göçek

29 Ekim Pazartesi:

20.00 Akhisarspor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig #spor toto
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.