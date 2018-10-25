Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:



26 Ekim Cuma:



20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler



27 Ekim Cumartesi:



13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler



16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır



19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu



28 Ekim Pazar:



13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy



18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya



20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Hüseyin Göçek



29 Ekim Pazartesi:



20.00 Akhisarspor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu



20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım