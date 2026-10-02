Hakemler dosyası soruşturmasında deprem: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un torpil yazışmaları deşifre oldu!

İkili arasındaki görüşmelerde usule ve düzenlemelere aykırı şekilde hakem atamalarına müdahale edildiği açıkça görülürken, soruşturma kapsamında Gündoğdu'nun TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na da torpil listesi ilettiği ortaya çıktı.

YASİN KOL İLE FERHAT GÜNDOĞDU ARASINDAKİ ATAMA YAZIŞMALARI

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol'un dijital materyallerinden elde edilen ve hakem atamalarındaki dış müdahaleleri gözler önüne seren mesajlaşmalardan bazı kesitler şu şekilde:

1. Görüşme (Hakem Listesi Önerisi):

Yasin Kol: "Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay / VAR Onur Özütoprak AVAR Sarper Barış Saka / Başkanım siz de uygun görürseniz"

Ferhat Gündoğdu: "Tamam Kardeşim"

2. Görüşme (İsim Değişikliği ve AVAR Talepleri):

Ferhat Gündoğdu: "Onur Balıkesirli / Başka kim olabilir?"

Yasin Kol: "Erkan Engin olsun başkanım"

Ferhat Gündoğdu: "Ok"

Yasin Kol: "Başkanım iyi akşamlar / Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım"

Yasin Kol: "Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun"

Ferhat Gündoğdu: "Sarper'in Bandırma maçı varmış yakın zamanda / Özgür'ün yanına AVAR'ı kim olsun istersin"

Yasin Kol: "Başkanım Atilla olsun / Atilla VAR Özgür abi AVAR olsun"

Ferhat Gündoğdu: "Ok"

3. Görüşme:

Ferhat Gündoğdu: "Yarın müsait olunca beni ararsın kardeşim" (Yasin Kol video arama gerçekleştiriyor).

Yasin Kol: "Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay / VAR Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum, Sarper Barış Saka / Siz nasıl uygun görürseniz başkanım"

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NA TORPİL LİSTESİ İLETİLMİŞ

Gözaltındaki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yaptığı yazışmalar da dosyaya girdi. Yazışmalara göre, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğine yapılan yardımlar karşılığında bazı hakemlere torpil yapılarak terfi listelerine eklendiği belirlendi.

Karşılıklı Mesajlar ve Belge Gönderimi:

Gündoğdu’nun "Tamam başkanım size bilgi vereceğim" diyerek bir konuyu kapattığı, karşı tarafın ise bir klasman hakeminin adını vererek "Devre arası yapılacak olan hakem klasmanında Üst klasman yardımcı hakemliğine" yazılmasını talep ettiği görüldü.

Aynı günün akşamında karşı taraftan "İstanbul'dan bölgesel lige teklif edilen bazı hakemlerin torpilleri veya dernek için yaptığı işlerin karşılığı olarak terfi listesine eklenmesi" konulu bir belge gönderildiği tespit edildi.

Ertesi gün devam eden yazışmalarda Gündoğdu’nun, "Başkanım günaydın, umarım daha iyisinizdir. Ben terfi listelerini hazırladım. Siz ne zaman derseniz size sunacağım" mesajını gönderdiği ortaya çıktı.

Karşı taraftan gelen bir başka hakem bilgisi ve "Başkanım ferhat beye de iletmiştim giresunun tek hakemi ve bal ligine yani bölgesel lige yükselmek istiyor herşeyi tutuyor benim için önemli sizde destek verirseniz sevinirim saygılar" ile "Mustafa Bozbağ artmıştı bana yöneticimiz" mesajlarına karşılık, Gündoğdu’nun "Bana da vermişti başkanım Ama ben sizinle konuştuklarımızın dışında kimden gelirse gelsin normal adil sürecine bıraktım. Bir kısmı zaten hak edip girdi" yanıtını verdiği dosyada yer aldı.