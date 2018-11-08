Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili yapılan tartışmaları doğru bulmadığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili yapılan tartışmaları doğru bulmadığını söyledi.

Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Son günlerde tartışma konusu haline gelen VAR sistemine değinen Özdilek, "VAR'ın özellikle Anadolu takımları için önemli bir güç olduğunu düşünüyorum. Hakemlerden çok VAR konuşuluyor. Bu da futbol adına doğru bir şey değil." dedi.



Sistemin sağlıklı devam etmesi için zamana ihtiyaç olduğunu aktaran Mehmet Özdilek, "Kararlar VAR'a bakılarak konuşuluyor. Bu anlamda son haftalarda en çok canı yanan biziz. VAR'ın biz Anadolu takımları için çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Göztepe maçı çok önemli"



Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edeceklerini hatırlatan Özdilek, şunları söyledi:

"Bu hafta ligin iyi oynayan takımlarından biriyle, Göztepe ile oynayacağız. Rakiplere saygı gösterirken, bizim ne yapacağımız da önemli. Geride kalan 4 haftaya baktığımızda, hepsinde galibiyet alabilirdik. Göztepe maçı çok önemli. Bizim sahadaki iştahımız, kazanma arzumuz ve disiplinimiz diğer maçlarda olduğu gibi devam edecek. Ufak tefek eksiklerimiz var. Lokman Gör cezalı. Onun dışında Taylan Antalyalı'nın sakatlığı geçti ve dinleniyor. Gilles Sunu'nun iyileşmesi de bizi sevindiriyor."



Göztepe karşısında taraftarlarının desteğiyle iç saha avantajını kullanacaklarına inandığını aktaran Özdilek, "Cumartesi günü hangi oyuncuyla sahaya çıkarsak çıkalım, tek arzumuz kazanmak olacaktır. Buradaki tek etken, taraftarlardır. Taraftarımızın oyun içindeki itici gücü bizim için çok önemli. Kazanmak için ne gerekiyorsa, sahada onu yapacağız." ifadelerini kullandı.