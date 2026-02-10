Hakemliği bırakan Arda Kardeşler'in yeni mesleği belli oldu

Trendyol Süper Lig'de verdiği kararlarla sık sık gündeme gelen ve son olarak Trabzonspor - Gaziantep FK mücadelesini yöneten Arda Kardeşler, bu maçın ardından kariyerinde radikal bir karar almıştı. Müsabaka sonrası oluşan tepkiler ve hakem camiasında yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Kardeşler, "düdüğünü asma" kararı vererek profesyonel hakemlik kariyerini sonlandırmıştı.

FUTBOLDAN KOPMADI

Hakemliği bıraktıktan sonraki kariyer planlaması merak konusu olan Arda Kardeşler, futbol dünyasının içinde kalmayı tercih etti. Ajansspor'da yer alan habere göre; Kardeşler'in yeni mesleği futbolcu menajerliği oldu.

Eski hakem Arda Kardeşler, yeni dönemde saha içinde değil, saha dışında aktif rol alacak. Kardeşler'in bundan sonraki süreçte futbolcuların transfer süreçlerini yürüteceği ve oyuncuların kariyer yönetimlerini üstleneceği öğrenildi.