Hakkari'de Beşiktaş heyecanı yaşandı. Futbolda Kadınlar 1. Ligi'nde Hakkarigücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sporseverler maça büyük ilgi gösterdi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Hakkarigücü'nün ligdeki üçüncü maçında Beşiktaş'ı sahasında konuk etmesi kentte heyecana neden oldu.Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.Tribünlerin dolması nedeniyle bazı sporseverler karşılaşmayı stat çevresindeki yüksek noktalardan takip etti.Çekişmeli geçen maçın ilk yarısında taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.Taraftarların 90 dakika boyunca takımını desteklediği maçın ikinci yarısında iki takım da bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı. Ve maç bu skorla tamamlandı.Karşılaşma sonunda iki takımın sporcuları birbirlerini tebrik ederek tribünleri alkışladı.3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da maçı tribündeki taraftarlarla seyretti.