Halil Umut Meler'e saldırı davasında istenen ceza belli oldu

Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakemi Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili davada savcı mütalaasını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Halil Umut Meler'e saldırı davasında istenen ceza belli oldu
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Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı yargılandığı davada savcı, Koca hakkında 'tehdit', 'kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığına sebep olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a karşı çıktı' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Dava 11 Kasım tarihleri ​​ertelendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Halil Umut Meler ceza
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