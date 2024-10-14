Halil Umut Meler'e saldırı davasında istenen ceza belli oldu

Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı yargılandığı davada savcı, Koca hakkında 'tehdit', 'kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığına sebep olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a karşı çıktı' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Dava 11 Kasım tarihleri ​​ertelendi.