Hami Mandıralı, TFF Başkanı Sportif Danışmanı oldu
Türkiye Futbol Federasyonu’nda Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak görev yapan Hami Mandıralı, yeni dönemde çalışmalarını TFF Başkanı Sportif Danışmanı olarak sürdürecek.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,
"Yeni görevinde TFF Başkanı'na sportif konularda danışmanlık yapacak olan Hami Mandıralı, Türk futbolunun gelişimi için stratejik projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol alacaktır. Kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.