Hami Mandıralı, TFF Başkanı Sportif Danışmanı oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,

"Yeni görevinde TFF Başkanı'na sportif konularda danışmanlık yapacak olan Hami Mandıralı, Türk futbolunun gelişimi için stratejik projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol alacaktır. Kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.