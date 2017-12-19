Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i arayarak "Göreve hazırım" dediği kaydedildi

Sporx'in haberine göre, Fatih Terim'in başkanlığa hazırlanması, yabancı teknik adamların istekleri Galatasaray yerli teknik adamlara yöneltti. İlk etapta Hasan Şaş ismi öne çıktı. Daha önce Başkan Dursun Özbek, Şaş'a, "Tudor'un yardımcısı gibi düşünme. Gel beraber çalış" teklifini değiştirmesi gündemde. Şaş'a "gel, başla" denileceği iddia ediliyor. Hasan Şaş'la anlaşma yapılana kadar takımı alt yapı antrenörü Emrah Bayraktar idare edecek.



ANTALYASPOR'U GALATASARAY İÇİN REDDETTİ İDDİASI



Hasan Şaş dışında Ümit Davala, Cihat Arslan, Bülent Korkmaz, Muhsin Ertuğral isimleri de Özbek'in önüne geliyor. Gidiyor. İşin ilginci ise Hamza Hamzaoğlu'nun Başkan Özbek'i arayıp, "göreve hazırım" mesajı da hala masanın üzerinde duruyor. Hatta Hamzaoğlu'nun Antalyaspor'un teklifini de bu yüzden ertelediği dedikodusu dolanıyor.



Son dönemde görev yapmış antrenörler arasında, Hamza Hamzaoğlu, maç başına puan ortalamalarında herkesi geride bıraktı.



Hamza Hamzaoğlu: 2,24

Fatih Terim: 2,17

Mancini: 1,96

Prandelli: 1,90

Tudor: 1,86

Riekerink: 1,76

Mustafa Denizli: 1,36



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