Hande Baladın kimdir,boyu kaçtır,aslen nerelidir?
A Milli Kadın Voleybol takımımızın en önemli ve başarılı oyuncularından olan Hande Baladın'ın kim olduğu, aslen nereli olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Peki Hande Baladın kimdir ve nereli?Hande Baladın boyu kaç?
Milli Kadın Voleybol takımımızda yer alan Hande Baladın gün geçtikçe milli takımdaki başarılarıyla ve hayatıyla ilgili konuşulmaya devam ediyor.
HANDE BALADIN KİMDİR,NERELİ?
1 Eylül 1997, Kütahya doğumlu olan voleybolcu Hande Baladın, voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı’nın altyapısında yetişen Baladın, kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. Genç oyuncu, 2014 yılından beri takımda smaçör olarak oynamaktadır.
Başarılı oyuncu, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takım’a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray’da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Ayrıca Baladın, Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.
HANDE BALADIN'IN BOYU VE KİLOSU KAÇ?
Baladın'ın boyu 1.90 metre, kilosu ise 71 kg'dır.
HANDE BALADIN'IN BAŞARILARI
KULÜP BAŞARILARI
2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
2022 CEV Kupası Şampiyonluğu
MİLLİ TAKIM BAŞARILARI
2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği
2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği
2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası İkinciliği
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği
2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
BİREYSEL BAŞARILAR
2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - “En Değerli Oyuncu” ve “En iyi Smaçör”
2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - “En İyi Blok Yapan Oyuncu”