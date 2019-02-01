Türkiye Ligi'nde ara transfer dönemi kapandı. Peki, hareketli geçen transfer sezonunda neler yaşandı? Haberimizde izliyoruz...

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ara transfer dönemi sona erdi.Süper Lig'de şampiyonluk yarışını önde götüren Medipol Başakşehir 7, Galatasaray 6, Beşiktaş 4 futbolcu ile kadrosunu güçlendirirken, zor günlerin ardından toparlanmaya çalışan Fenerbahçe ise 5 transfer yaptı. Transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Trabzonspor ise 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı.Süper Lig'de ara transferin en hareketli takımı MKE Ankaragücü oldu. Başkentin sarı-lacivertli ekibi, transfer yasağını, sürenin bitimine çok kısa süre kala kaldırmasına rağmen tam 12 oyuncuyu renklerine kattı.Türkiye'de ara transfer döneminde bonservisine en fazla ücret ödenen futbolcu Mbaye Diagne oldu. Galatasaray, Senegalli golcü için kulübü Kasımpaşa'ya 10 milyon avro bonservis bedeli ödedi.Medipol Başakşehir'in Robinho ve Demba Ba, Galatasaray'ın Mbaye Diagne ve Konstantinos Mitroglou, Beşiktaş'ın Burak Yılmaz ve Shinji Kagawa, Fenerbahçe'nin Victor Moses, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan transferleri bu döneme damga vurdu.Beşiktaş'tan ayrılan Pepe, Ryan Babel ve Vagner Love, Türkiye kariyerlerini sonlandıran yıldızlar arasında yer alırken, Galatasaray'dan 11 milyon avro bonservisle Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak, birçok konuda Türk futbol tarihine geçti.