Hasan Arat yumruklandı: Beşiktaş Divan Kurulu'da gerginlik

Beşiktaş'ın Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, konuşma yaparken salonda başlayan gerginlik sonrasında kürsüde fiziki saldırıya uğradı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hasan Arat yumruklandı: Beşiktaş Divan Kurulu'da gerginlik
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Toplantıya katılanlar arasında, bir önceki dönem başkanı Hasan Arat da yer aldı. Başkanlık görevini sona erdirdikten sonra hiçbir toplantıya katılmayan ve eleştirilen Hasan Arat’ın salonda bulunması, divan toplantısının gergin başlamasına neden oldu.

Toplantı öncesi, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Sözlü atışmaların ardından, divan üyelerinin araya girmesiyle ortam yatıştırıldı. Ancak bu gerginlik, toplantının başlangıcını olumsuz etkiledi. O anların hemen ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Hasan Arat ile selamlaşarak yerine geçti.

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