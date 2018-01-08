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Hasan Taştan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası

Şampiyona 10-14 Ocak tarihlerinde Antalya'da yapılacak

Hasan Taştan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası

Hasan Taştan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, 10-14 Ocak tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen ay hayatını kaybeden milli takım eski antrenörlerinden Hasan Taştan'ın adının verildiği Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonada, erkek ve kızlarda 10 farklı kategoride müsabakalar yapılacak.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkiye Tekvando Federasyonu #tekvando #Hasan Taştan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası #Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası #antalya
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