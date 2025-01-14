Hatayspor’un yeni teknik direktörü Murat Şahin oldu!

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktörlük görevine Murat Şahin’i getirdi. Şahin, Sergen Yalçın’ın yardımcı antrenörlüğünden sonra ilk kez bir kulüpte başantrenörlük görevini üstlenecek. İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hatayspor’un yeni teknik direktörü Murat Şahin oldu!
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Süper Lig’in iddialı ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktörlük görevine Murat Şahin’i getirdi. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, “Atakaş Hatayspor’umuza Hoş Geldin Murat Şahin. Kulübümüz Teknik Direktör Murat Şahin ile prensipte 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulüp Başkanımız Hikmet Çinçin ve Başkan Vekilimiz Serdal Şahutoğlu Murat Şahin ile bir araya geldi. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı. 

Murat Şahin, futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlük kariyerine Sergen Yalçın’ın yardımcı antrenörü olarak başlamıştı. Şahin, Hatayspor’da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak. 

İLK KARŞILAŞMASI GALATASARAY İLE OLACAK

Atakaş Hatayspor, Murat Şahin yönetiminde Süper Lig’in 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’da Galatasaray’ı konuk edecek. Bu maç, Hatayspor için Şahin’in teknik direktör olarak sahaya çıkacağı ilk karşılaşma olacak.

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