Havalimanında kalp krizi geçirdi: Fenerbahçe’nin eski hocası Engin Fırat'tan acı haber
Son olarak Lübnan temsilcisi Nejmeh'i çalıştıran ve kariyerinde Fenerbahçe dahil birçok takımda görev alan tecrübeli teknik direktör Engin Fırat, İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında yaşamını yitirdi.
Lübnan Premier Lig ekiplerinden Nejmeh'in teknik direktörlüğünü yürüten 55 yaşındaki Engin Fırat, ülkeye dönüşü sırasında havalimanında kalp krizi geçirdi.
Hem Türkiye'de hem de yurt dışında sayısız kulüp ve milli takım çalıştıran tecrübeli teknik adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
CENAZESİ YARIN ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Engin Fırat'ın cenazesi, bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Antalya'ya götürülecek.
Fırat'ın naaşı, yarın Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük beldesinde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Engin Fırat'ın profesyonel antrenörlük kariyeri, 2002 yılında Fenerbahçe'de teknik direktör Werner Lorant'ın yardımcılığını üstlenmesiyle başladı.
Sarı-lacivertli kulübün ardından Almanya'ya giden Fırat, LR Ahlen takımında yine Lorant ile birlikte çalıştı.
Kariyeri boyunca farklı coğrafyalarda görev alan teknik adam, Güney Kore temsilcisi Incheon United ve Süper Lig ekibi Sivasspor'da da antrenörlük yaptı.
İran futbolunda Saipa FC ve Sepahan kulüplerinde çalışan Fırat, İran'ın efsane ismi Ali Daei'nin yardımcısı olarak İran Milli Takımı'nda önemli görevler üstlendi.
Milli takım düzeyindeki kariyerine 2019 yılında Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilerek devam eden Fırat, 2021-2024 yılları arasında ise Kenya Milli Takımı'nın başında toplam 21 maça çıktı.
Tecrübeli futbol adamı son olarak, 8 Şubat 2026 tarihinde Lübnan'ın en önemli kulüplerinden Nejmeh SC ile resmi sözleşme imzalamıştı.