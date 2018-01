Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: " İyi başladık, duraksama oldu ama sonunu tekrar iyi getirdik. Futbolda umduğumuzun ötesinde güzel bir başarı yakaladık"

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Futbolda umduğumuzun ötesinde güzel bir başarı yakaladık." dedi.

İzmir'deki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Sepil, Süper Lig'deki ilk sezonlarında tüm gelişmelerin pozitif yönde olduğunu belirtti.

Sezon başında 2 senelik sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşündüklerini anlatan Sepil, "Öncelikle ligde tutunabilmemiz, ikinci olarak da Göztepe'nin iskeletini oluşturmamız gerektiğini düşündük. Çok zor bir lig, 30 puan çok büyük başarı. İlk haftaları zor olan bir ligde başarılı bir ilk yarı geçirdik. İyi başladık, duraksama oldu ama sonunu tekrar iyi getirdik. Futbolda umduğumuzun ötesinde güzel bir başarı yakaladık." diye konuştu.



İzmir'deki stat probleminin ise bir dezavantaj olarak gözüktüğünü ifade eden Sepil, Bornova Stadı'nı yuvaları olarak kabul ettiklerini, ancak ne gelir getirme ne de ambiyans anlamında bu stadın yeterli olduğunu vurguladı.

Takımın geleceği için çok önemli olan stat ve akademi konusunda önemli adımlar attıklarının altını çizen Sepil, inşaatı sorunsuz devam etmesine rağmen yeni stadın gelecek sezonun ortasına yetişmesinin zor olduğunu söyledi.

Sepil, statta alışveriş merkezinin bulunmayacağını, stat çevresi için değişik projelerin gündemlerinde olduğunu belirterek, İzmir'in en önemli ilgi noktalarından birini oluşturacaklarını kaydetti.

Torbalı ilçesinde yapılacak akademinin de inşaatına mart ayında başlanacağına işaret eden Sepil, teknik direktör Tamer Tuna ile birlikteliklerinin çok uzun süre devam etmesini planladıklarını anlattı.

Sepil, "İlk devrede yakaladığımız başarı beklenmeyen bir başarıydı, hızlı yakaladık, inşallah ayağımıza dolanmaz. Biz Tamer hoca ile yıllar boyu çalışmak istiyoruz. Bunu kontrat haline de getiririz, onda bir sorun görmüyorum." şeklinde konuştu.

"Hayalimde her sene Avrupa Kupası'nda oynayacak Göztepe var." diyen Sepil, yeni statlarında her maçı dolu tribün önünde oynamak istediklerini belirtti.



Tuna: "Göztepe'yi iyi günler bekliyor"

Toplantıda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna da takımda ilk transfer döneminden itibaren çok sağlıklı çalışmalar yaptıklarını, ilk yarıyı 30 puanla tamamladıklarını söyledi.

Her teknik direktörün puan hedefi olduğunu belirten Tuna, "Sezon başı 20-30 puan arasındaki hedef gerçekçi bir hedefti. İkinci yarıda 9-10 galibiyet tahmin ediyoruz ama olmayabilir de. Son haftalarda düşme hattındaki takımların, Avrupa'yı zorlayan takımların performansları farklı olabiliyor. İlk yarıyı 14 puanda bitiren takımlar bile ligde iyi pozisyon almak için çalışıyorlar. Biz bu yılın ve gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili bir plan içine girdik." diye konuştu.

"Göztepe'yi iyi günler bekliyor." diyen Tuna, ilk devrede ligi ilk 15 içinde bitirme hedefini yakaladıklarını, ikinci yarıda da benzer hedeflerinin bulunduğunu kaydetti.

Tuna, kadrolarına dahil ettikleri Andre Poko'nun ardından bir oyuncu ile daha görüşmelerin devam ettiğini, bunun dışında 1 ismin daha gündemlerinde olduğunu sözlerine ekledi.