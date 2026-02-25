Hedef Devler Ligi'nde son 16: Juventus Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS İLE 8. KARŞILAŞMA

Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde Juventus ile bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünde sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, 3 maçta ise berabere kaldı. İtalyan ekibi ise sadece 1 kez kazanabildi. Oynanan 7 mücadelede Galatasaray rakip filelere 14 gol gönderirken, kalesinde 9 gol gördü.