Hedef Devler Ligi'nde son 16: Juventus Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında İtalya'da Juventus'a konuk oluyor. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, bugün TSİ 23.00'te deplasmanda İtalya temsilcisi Juventus ile karşılaşıyor.
TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak maç öncesi sarı-kırmızılı takımın elinde büyük bir avantaj bulunuyor. İstanbul'daki ilk maçı 5-2 kazanan Galatasaray, bu akşamki mücadelede galibiyet, beraberlik veya en fazla iki farklı mağlubiyet alması durumunda turu geçen taraf olacak.
Juventus'un maçı 3 farkla kazanması halinde mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda son 16 turuna yükselecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek.
Temsilcimizin 4 farklı skorla yenilmesi halindeyse Avrupa kupaları serüveni sona erecek.
Galatasaray, Juventus'u elemesi durumunda son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.
JUVENTUS İLE 8. KARŞILAŞMA
Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde Juventus ile bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünde sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, 3 maçta ise berabere kaldı. İtalyan ekibi ise sadece 1 kez kazanabildi. Oynanan 7 mücadelede Galatasaray rakip filelere 14 gol gönderirken, kalesinde 9 gol gördü.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında İtalyan ekiplerine karşı deplasmanda henüz galibiyet alamadı. Bugüne kadar dış sahada İtalyan takımlarıyla 13 maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmalardan 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Temsilcimiz, Juventus karşısında İtalya deplasmanındaki ilk galibiyetini arıyor.
İTALYAN TAKIMLARIYLA 27 MAÇ
Galatasaray'ın Avrupa kupaları tarihinde İtalyan temsilcileriyle oynadığı toplam maç sayısı ise 27. Bu karşılaşmalarda rakiplerini 9 kez mağlup eden sarı-kırmızılılar, 8 kez sahadan yenik ayrıldı. 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 37 gol atarken, 40 gol yedi.
SON 16 HEYECANI EN SON 2013-2014 SEZONUNDA
Galatasaray, Juventus deplasmanında istediği skoru alması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanını son olarak 2013-2014 sezonunda yaşadı.
O dönem İngiliz temsilcisi Chelsea ile eşleşen temsilcimiz, İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.
Juventus maçı, Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 338. karşılaşması olacak. Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar oynadığı 337 müsabakada 120 galibiyet, 127 mağlubiyet ve 90 beraberlik yaşadı. Temsilcimiz bu maçlarda toplam 465 gol atıp kalesinde 511 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 132. RANDEVU
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 131 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 33'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 66'sından mağlup ayrıldı. 32 maç ise beraberlikle tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde 136 gol atan Galatasaray, ağlarındaki 223 gole engel olamadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın başında şu ana kadar 35 Avrupa kupası sınavı verdi. Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 23, Avrupa Ligi'nde ise 12 maça çıkan Buruk yönetimindeki takım; 14 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 9 beraberlik elde etti.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda toplam 14 gol kaydetti. Gollerin 6'sı Victor Osimhen'den gelirken; Yunus Akgün ve Noa Lang 2'şer, Gabriel Sara, Sacha Boey ve Davinson Sanchez 1'er kez ağları havalandırdı. Takımın bir diğer golünü ise Atletico Madrid maçında Marcos Llorente kendi kalesine attı.
4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da kritik Juventus mücadelesi öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang, bu maçta sarı kart görmeleri halinde takımın tur atlaması durumunda bir sonraki etabın ilk karşılaşmasında forma giyemeyecek.
KENAN YILDIZ VE FİLİP KOSTİC JUVENTUS KADROSUNDA
İtalyan ekibinin kadrosunda tanıdık isimler dikkati çekiyor. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yanı sıra geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Filip Kostic, Juventus'un başarısı için ter döküyor.
Bu sezon siyah-beyazlı formayla 35 resmi maça çıkan Kenan Yıldız, 9 gol ve 7 asist üretti. 20 yaşındaki milli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
JUVENTUS SON 5 MAÇINDA KAZANAMADI
Juventus, bu sezon oynadığı son 5 resmi maçta galibiyet yüzü göremedi. Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi kulvarlarındaki bu 5 müsabakada 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan İtalyan ekibi, son olarak ligde sahasında Como'ya 2-0 yenildi. Juventus'ta ayrıca kırmızı kart cezalısı Juan Cabal ve sarı kart cezalısı Andrea Cambiaso, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
Juventus ile Galatasaray arasındaki karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Joao Gonçalves üstlenecek. Karşılaşmada VAR'da Tomasz Kwiatkowski, AVAR'da ise Jerome Brisard görev alacak.