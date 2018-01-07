A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup 4. maçında deplasmanda Hollanda'ya 26-19 yenildi.
Sittard kentindeki Fitland XL Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 12-12 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçiren ev sahibi Hollanda, karşılaşmayı 26-19 kazandı.
Grupta namağlup unvanını kaybeden ve 5 puanda kalan Türkiye, liderliği Hollanda'ya kaptırdı.
Milliler, gruptaki 5. maçını 10 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Belçika ile yapacak.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 5. Grup'taki 4. maçında deplasmanda Hollanda'ya 26-19 mağlup oldu
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup 4. maçında deplasmanda Hollanda'ya 26-19 yenildi.
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