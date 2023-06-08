Hentbol erkekler süper lig play-off maçları oynandı

Büyük ilgi ile beklenen hentbol erkekler süperlig Cemak Kütahya sezonu play-off maçları oynandı.

Hentbol erkekler süper lig play-off maçları oynandı

HENTBOL ERKEKLER SÜPER LİG PLAY-OFF MAÇLARI OYNANDI

Hentbol Erkekler Süper Lig Cemal Kütahya Sezonu play-off final serisi ikinci maçında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 39-35 yendi.

Recep Şahin Köktürk Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Beykoz Belediyespor, 18-15 önde tamamladı.

Sahadan 39-35 galip ayrılan İstanbul ekibi, final serisinde 2-0 öne geçti.

Beykoz Belediyespor, yarın saat 15.30'da yine İstanbul'da oynanacak müsabakayı da kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

İstanbul temsilcisi, Sakarya'da yapılan ilk maçı 31-30 kazanmıştı.

Kaynak: AA

# spor
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