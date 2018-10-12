Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
14 Ekim Pazar:
13.00 Aksaray Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Hasandağı)
13.00 Samsun Gençlik-Polatlı Belediyespor (Samsun Atatürk)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Çamlıca)
16.00 Pazarspor-Yenimahalle Belediyespor (Mehmet Akif Pirim)
Erkekler Süper Lig
Yarın:
14.30 Karşıyaka Belediyespor-1955 Batman Belediyespor (Zühtü Işıl)
15.00 Maliye Piyango-Göztepe (THF)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ahi Evran Üniversitesi (Celal Atik)
17.00 Adıyaman Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Adıyaman Belediyesi)
16 Ekim Salı:
17.00 MYK Hentbol-Beşiktaş Mogaz (THF)
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları oynanacak, Erkekler Süper Lig'e ise 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle: