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Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları oynanacak, Erkekler Süper Lig'e ise 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Hentbol: Haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

14 Ekim Pazar:
13.00 Aksaray Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Hasandağı)
13.00 Samsun Gençlik-Polatlı Belediyespor (Samsun Atatürk)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Çamlıca)
16.00 Pazarspor-Yenimahalle Belediyespor (Mehmet Akif Pirim)

Erkekler Süper Lig

Yarın:
14.30 Karşıyaka Belediyespor-1955 Batman Belediyespor (Zühtü Işıl)
15.00 Maliye Piyango-Göztepe (THF)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ahi Evran Üniversitesi (Celal Atik)
17.00 Adıyaman Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Adıyaman Belediyesi)
16 Ekim Salı:
17.00 MYK Hentbol-Beşiktaş Mogaz (THF) 


Kaynak: AA
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