Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları oynanacak, Erkekler Süper Lig'e ise 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:



Kadınlar Süper Lig



14 Ekim Pazar:

13.00 Aksaray Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Hasandağı)

13.00 Samsun Gençlik-Polatlı Belediyespor (Samsun Atatürk)

16.00 Üsküdar Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Çamlıca)

16.00 Pazarspor-Yenimahalle Belediyespor (Mehmet Akif Pirim)



Erkekler Süper Lig



Yarın:

14.30 Karşıyaka Belediyespor-1955 Batman Belediyespor (Zühtü Işıl)

15.00 Maliye Piyango-Göztepe (THF)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ahi Evran Üniversitesi (Celal Atik)

17.00 Adıyaman Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Adıyaman Belediyesi)

16 Ekim Salı:

17.00 MYK Hentbol-Beşiktaş Mogaz (THF)