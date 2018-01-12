"Yürüyen düzende birtakım değişiklikler yaparak, hep beraber bir yerlere varmaya çalışacağız"

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Oktay Mahmuti, kendilerini zor bir sürecin beklediğini, birlikte hareket ederek bunun üstesinden gelmeye çalışacaklarını söyledi.



Galatasaray Odeabank ile ilk antrenmanına çıkan Mahmuti, GSTV'ye yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımı daha önce de çalıştırdığını hatırlatarak, "Galatasaray'a 2010 yılında sezon başında gelmiştim ve her şey için daha fazla zaman vardı. Şu anda ise yürüyen bir düzende birtakım değişiklikler yapmaya çalışacağız. Şunu açıkça belirtmem lazım, hepimizi zor bir süreç bekliyor. Oyuncuları da beni de seyircileri de... Ancak hep beraber bir yerlere varmaya çalışacağız. Ondan kimsenin kuşkusu olmasın." diye konuştu.



Kadroda bulunan oyuncuları tanımadığını aktaran Mahmuti, şunları kaydetti:

"Açıkçası antrenör olarak çok fazla planlar yapmamam gerektiğini öğrendim. Bugün bulduğum bu kadro hakkında olumsuz düşüncelerimi çok fazla paylaşmak istemiyorum. Olumlu düşüncelerim için de bir şey söyleyemiyorum. Açıkçası hiç yorum yapamıyorum çünkü kadroyu tanımıyorum. Bu oyuncuların hepsi kariyerlerinde değişik zamanlarda değişik yerlerde birtakım katkı gösteren oyuncular. Benim şu anda gördüğüm ise son maçlardaki performansların onlara yakışmadığı. Her şeyden daha önemlisi bu performans Galatasaray Kulübüne yakışmıyor."



Oktay Mahmuti, sarı-kırmızılı taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını anlatarak, "Hep söylüyorum, hepimiz için zor ama hep beraber olursak daha kolay bir süreç olacak. Ben taraftarımızla hep beraber yürümemiz gerektiğini ve yürüdüğümüzü zannettiğim için bunları söylüyorum. Hiçbir zaman onun kuşkusunu hissetmedim. Hep onların desteğini arkamda gördüm. Sadece benim arkamda olmaları çok önemli değil, takımın arkasında olmaları da önemli. O desteği bulduğumuz zaman hep beraber daha iyi yerlere geliriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.