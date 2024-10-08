Hidayet Türkoğlu üst üste 3. Kez TBF başkanı seçildi!

Hidayet Türkoğlu yeniden başkan seçildi. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) olağan genel kurulunda iki adayın yarıştığı seçimde, Hidayet Türkoğlu 4 yıllığına yeniden başkanlık görevine getirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hidayet Türkoğlu üst üste 3. Kez TBF başkanı seçildi!
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Hidayet Türkoğlu yeniden başkan seçildi. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) olağan genel kurulunda iki adayın yarıştığı seçimde, Hidayet Türkoğlu 4 yıllığına yeniden başkanlık görevine getirildi.

Ankara'da Crowne Plaza Otel’de düzenlenen genel kurulda, mevcut başkan Hidayet Türkoğlu ve Efe Aydan başkanlık için yarıştı.

165 Oydan 133'ünü Aldı

Türkoğlu, kullanılan 165 oyun 133'ünü kazanırken, diğer aday Efe Aydan 29 oyda kaldı. Sandıkta 3 oy ise geçersiz sayıldı. 26 Ekim 2016'dan beri görevde olan Hidayet Türkoğlu, üst üste üçüncü kez başkan seçilmiş oldu.

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