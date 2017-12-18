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Hikmet Karaman Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi

Igor Tudor'la yollarını ayıran Galatasaray, görüşmek için Hikmet Karaman'ı İstanbul'a çağırdı

Hikmet Karaman Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un geleceği belli oldu. Sarı Kırmızılı yönetim, Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı. Yeni hoca arayışları için yönetim düğmeye bastı.

Galatasaray'da bir çok isim gündeme gelirken en sıcak gelişme Hikmet Karaman oldu.

Sarı kırmızılı kulüpte bazı idarecilerin Hikmet Karaman ile temas kurduğu ve deneyimli çalıştırıcıyı İstanbul'a davet ettiği öğrenildi.

Galatasaray ile transfer görüşmesi için İstanbul'a davet edilen Hikmen Karaman'ın bu sabah Antalya'dan İstanbul'a ilk uçakla geldiği belirtildi.

Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü olması için görüşülen Hikmet Karaman'ın teklife sıcak baktığı kaydedildi.

İsmi bir dönem Galatasaray'la ciddi şekilde anılan Hikmet Karaman, Sarı Kırmızılı kulübün kapısından dönmüştü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hikmet karaman #Galatasaray
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Cantuğ - 6 gün önce
Cihat arslan en iyi tercih bence
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